توسك: على قادة أوروبا التعاون مع دول إفريقيا لوقف تدفق المهاجرين

قال مسؤولون بارزون بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، في قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي في سالزبورج النمساوية إنه يتعين على الزعماء الأوروبيين التوقف عن استغلال قضية الهجرة لتحقيق مكاسب سياسية وأن يتعاونوا مع الدول الإفريقية كشركاء متساويين لوقف تدفق اللاجئين.



وقال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، للصحفيين قبل أن يجلس لتناول العشاء مع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي: "هذا المساء سأدعو القادة لوقف لعبة إلقاء اللوم على الهجرة".



وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إن الدول التي ترفض استضافة اللاجئين يجب أن تساهم بطرق أخرى في المشاركة بتحمل الأعباء.



وقال خلال وصوله لعشاء رفيع المستوى في المدينة النمساوية "نحتاج للتضامن في أوروبا. هذه ليست عبارة فارغة".



وشددت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيديريكا موجيريني، على ضرورة تعزيز التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا التي تعد مصدرًا رئيسيًا ومنطقة عبور للمهاجرين.



وأوضحت موجيريني إنه يتعين على أوروبا أن توضح لأفريقيا بأنها مهتمة بنهج تعاوني بشأن هذا المفهوم، بدلاً من نقل المسؤوليات الأوروبية ببساطة إلى الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.