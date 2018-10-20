عمرو يوسف يتسلم جائزة أفضل ممثل بـ«كأس إنرجى للدراما»

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تسلم قبل قليل الفنان عمرو يوسف جائزة أفضل ممثل عن دوره بمسلسل "طايع"، والذى عرض فى رمضان الماضى، وفقا للاستفتاء الذى أجراه راديو إنرجى لجمهور الإذاعة.

وخلال كلمته عقب التكريم أشاد عمرو يوسف بالمجهود الكبير الذى بذله كل فريق عمل المسلسل، متوجهًا بالشكر للجمهور الذى اختاره كأفضل ممثل وكذلك مسلسله "طايع" أفضل مسلسل.

وعبر عن سعادته بحصاد مسلسله لمعظم جوائز المسابقة بكأس إنرجى هذا العام .

وينظم راديو "إينرجي" حفل توزيع جوائز "كأس إينرجي للدراما" والتي تقام كل موسم، وتتسابق فيها المسلسلات على عدة جوائز، و ذلك على مسرح "داليدا" بمقر راديو "إينرجي".