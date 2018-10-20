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وزير إيراني يعلن تقديم استقالته بسبب تدخل الحكومة في السوق

طهران - د ب ا
نشر فى : السبت 20 أكتوبر 2018 - 9:57 م | آخر تحديث : السبت 20 أكتوبر 2018 - 9:57 م

وافق الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، على استقالة عباس اخوندي، وزير الطرق وبناء المدن، ومحمد شريعتمداري، وزير الصناعة والمناجم والتجارة.

وعين الرئيس روحاني، محمد إسلامي مشرفًا على وزارة الطرق، ورضا رحماني مشرفًا على وزارة الصناعة بحسب وكالة أنباء "إيرنا" الايرانية.

وكان «اخوندي» أعلن تقديم قبل فترة، طلب استقالته من منصبه للرئيس حسن روحاني، مبررًا ذلك بتدخل الحكومة في السوق وأسلوب تنظيم الشؤون الاقتصادية.

ونشر اخوندي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، اليوم، رسالة كان قد قدمها للرئيس الإيراني، بتاريخ أول سبتمبر، طلب فيها قبول استقالته من منصبه في موعد لا يتجاوز 22 أكتوبر.


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