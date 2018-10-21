«ترامب» يعتزم الانسحاب من معاهدة 1987 لحظر الصواريخ

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للصحفيين، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة، ستنسحب بشكل منفرد من معاهدة عمرها أكثر من 30 عامًا، مع روسيا تحظر مجموعة كبيرة من الأسلحة النووية.

وكانت معاهدة "القوى النووية متوسطة المدى" لعام 1987 قد تم توقيعها من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، والسكرتير العام السابق للحزب الشيوعي السوفييتي، ميخائيل جورباتشوف في واشنطن.

وحظرت المعاهدة الصواريخ النووية والتقليدية، التي يتراوح مداها بين 500 و1000 كيلومتر، بالإضافة إلى قواذفها.

ولطالما اتهمت الولايات المتحدة وروسيا، كل منهما الأخرى بانتهاك شروط المعاهدة.

وقال ترامب للصحفيين في نيفادا، حيث كان يشارك فى حملة دعاية انتخابية لمرشح جمهوري لمجلس الشيوخ: "سننهي المعاهدة وسننسحب"، وعندما سُئل عما يعنيه ذلك عمليًا، قال: "علينا تطوير تلك الأسلحة".