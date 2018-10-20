مدرب الإتفاق يثني على أداء لاعبيه أمام الأهلي

قال ليوناردو راموس، المدير الفني للاتفاق السعودي أن لاعبيه قدموا مستوى جيد للغاية أمام الأهلي في المباراة التي فاز فيها الفريق اليوم السبت6 / 2 بالجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم .



وأرجع راموس الفوز الكبير أمام الأهلي إلى التدريب المستمر في الأيام الماضية قائلا" تدربنا بشكل مختلف عن السابق لكي نقدم مباراة ممتازة أمام فريق بحجم أهلي جدة ونحصل على نتيجة إيجابية مثلما حدث بالفعل".



واختتم حديثه قائلا "كما تحدثت في وقت سابق أن الفريق يحتاج إلى تحسن والطريقة الوحيدة لكي يحدث ذلك هي التدريب المستمر".