الأردن يؤكد أهمية إجراءات السعودية بقضية «خاشقجي»

أكدت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، أهمية الخطوات التي اتخذتها السعودية فيما يتعلق بالتحقيقات بقضية الصحفي جمال خاشقجي.

وقال بيان رسمي للحكومة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن الإجراءات التي اتخذتها السعودية ضرورية في استجلاء الحقيقة الكاملة حول ملابسات هذه القضية، وإحقاق العدالة الناجزة ومحاسبة المتورطين فيها، وعبرت الحكومة عن صادق العزاء لأسرة خاشقجي وذويه.

وقال النائب العام السعودي، إن التحقيقات الأولية أظهرت وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية عنه.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن النائب العام قوله: إن "المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".