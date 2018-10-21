عمرو أديب لـ«الهضبة»: «كتير اللي بتعمله فينا دا»

علق الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو المنتشر للفنان عمرو دياب، وهو يقدم الفنانة دينا الشربيني، على المسرح في إحدى حفلاته ليعلن أنه غنى أغنية «برج الحوت»، لها، قائلًا: «كتير اللي بتعمله فينا دا يا عمرو».

وأضاف «أديب» خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت: «ذنبنا إيه يا عمرو نتبهدل البهدلة دي، أنا بلاقي الفيديو في كل مكان بعنوان "الحب للشجعان"، والفيديو دا أضر برجالة مصر والوطن العربي بشكل غير طبيعي».

واستطرد: «أنا مبعرفش أكتب أغاني ياعمرو نعيش إزاي؟».

وأكمل: «بقول للستات فيه مليون عمرو دياب في الوطن العربي وكل الرجالة حنينة زي عمرو دياب، بس أنتم هاتولي مسرح».

وكان الفنان عمرو دياب، قد فاجأ جمهور الحفل الذي أحياه، مساء الخميس الماضي، في إحدى الجامعات الخاصة، باستدعاء الفنانة دينا الشربيني، من خلف الكواليس، ليعترف أمام الجميع بأنه غنى «برج الحوت» لها.