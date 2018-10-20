أمير الكويت يوجه دعوة رسمية للرئيس الغانى لزيارة بلاده

وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دعوة رسمية إلى الرئيس الغانى نانا أكوفو أدو، لزيارة الكويت.

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن سفير الكويت لدى غانا محمد الفيلكاوي، سلم الرئيس الغانى الدعوة الرسمية للزيارة؛ وذلك بمقر القصر الجمهورى بأكرا.

ونقلت عن بيان صادر عن سفارة الكويت قول إن الرئيس الغاني قبل الدعوة، معربا عن شكره وتقديره لها.

وأشارت إلى أن الرئيس أدو، أعرب عن أمله بأن تسهم الزيارة في تطوير العلاقات الممتازة بين البلدين، ووضع أسس جديدة للارتقاء بها، نحو مزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتي البلدين.