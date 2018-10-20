الهند تحقق في دهس 60 شخص على خط السكة الحديد

افتتحت الشرطة الهندية تحقيقا، اليوم السبت، في حادث دهس 60 شخصا على خط سكك حديدية سريع في ولاية البنجاب خلال مهرجان ديني، ونفت هيئة السكك الحديدة مسؤوليتها عن وقوع الحادث.

وكان عدد كبير من السكان تجمعوا، أمس الجمعة، بالقرب من خط السكك الحديدية فى مدينة "امريتسار" عاصمة ولاية البنجاب لمشاهدة حرق دمية ملك الشر "رافانا" في مهرجان "دوسيهرا" الهندوسي عندما وقعت المأساة.

وقال المسؤولون إن الضحايا لم يتمكنوا من سماع صافرة القطار لدى اقترابه منهم بسبب أصوات انفجارات الألعاب النارية العالية، وكان من بين الضحايا العديد من الأطفال، وأفادت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية بأنه كان هناك ما يقرب من 700 شخص في موقع الحادث.

وألقت الشرطة القبض على سائق القطار لاستجوابه وقالت مصادر رسمية إن السائق "شاهد أمامه إشارة مرور خضراء تسمح له بمواصلة السير ولم يكن لديه معلومات حول تجمع مئات الأشخاص بالقرب من خط السكك الحديدية".

وتثور تساؤلات حول كيفية صدور تصريح لتنظيم هذا المهرجان الديني بالقرب من خط السكك الحديدية، وقال "اشوانى لوهانى" رئيس هيئة السكك الحديدية بالهند إنه لم يتلق بلاغا بشأن تنظيم هذا المهرجان بالقرب من خط السكك الحديدية، وأعلن رئيس وزراء ولاية البنجاب اماريندر سينج حالة الحداد عقب وقوع الحادث.