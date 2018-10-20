وزير العدل السعودي: واقعة «خاشقجي» حدثت على أرض خاضعة للسيادة السعودية

شدد وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، على أن القضاء في السعودية يتمتع بالاستقلالية الكاملة للتعامل مع قضية الصحفي جمال خاشقجي، التي وقعت على أرض سيادتها للمملكة، مشيرًا إلى أن القضية ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات.

وأوضح «الصمعاني»، "أن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان) على إثر الحادث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان النائب العام السعودي، قد أعلن في بيان له في ساعة مبكرة من، صباح اليوم، أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء خاشقجي، كشفت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء وجوده في قنصلية المملكة في إسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي معه، مما أدى إلى وفاته.

وكان العاهل السعودي، قد أمر أمس بإعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين البارزين في المملكة، عقب إعلان وفاة خاشقجي، في قنصلية المملكة بإسطنبول.