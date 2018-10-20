السبت 20 أكتوبر 2018 6:29 م القاهرة القاهرة 27.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

إطلاق نار متبادل على الحدود بين القوات الأفغانية والباكستانية

كابول - أ ش أ
نشر فى : السبت 20 أكتوبر 2018 - 6:13 م | آخر تحديث : السبت 20 أكتوبر 2018 - 6:13 م

صرح مصدر عسكري أفغاني، اليوم السبت، بأن قوات الحدود الأفغانية والباكستانية تبادلتا مجددا إطلاق النيران عبر خط دوراند الحدودي بين البلدين عند ولاية قندهار.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مصدر لم تسمه من فيلق مايواند 205 بالجيش الأفغاني، قوله إن تبادل إطلاق النار كان قصيرا وعلى نحو متقطع، وذلك في منطقة سارو ساهان الواقعة في مديرية سبين بولدك.

وأضاف المصدر أن المناوشات وقعت بسبب أعمال السياج الحدودي التي تنفذها القوات الباكستانية على طول خط دوراند، في مناطق محل خلاف بين الجانبين.

وكانت اشتباكات مماثلة قد اندلعت في المنطقة الأسبوع الماضي ولذات الأسباب دون وقوع إصابات من الجانبين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك