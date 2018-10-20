«واشنطن بوست» ترفض الرواية السعودية لمقتل «خاشقجي»

رفضت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم، رواية المملكة العربية السعودية، حول وفاة كاتب العمود بها جمال خاشقجي، واتهمت المملكة بالكذب والقيام بالتستر بشأن الواقعة .

وأعلن ناشر الصحيفة فريدريك ريان، اليوم السبت، في بيان له قائلا: "حكومة السعودية قدمت على مدار ثلاثة أسابيع منذ اختفاء جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول مرارًا وتكرارًا وبصورة مخزية كذبة بعد أخرى".

وأضاف «ريان» قائلاً: "إنهم لم يقدموا آية أدلة ويتوقعون الآن أن يصدق العالم، بصورة تتعارض مع كافة الأدلة المتوافرة، بأن جمال خاشقجي مات خلال عراك أعقب نقاشًا، إن هذا ليس تفسيرًا ، إنه تستر".