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«واشنطن بوست» ترفض الرواية السعودية لمقتل «خاشقجي»

واشنطن - د ب أ
نشر فى : السبت 20 أكتوبر 2018 - 11:24 م | آخر تحديث : السبت 20 أكتوبر 2018 - 11:24 م

رفضت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم، رواية المملكة العربية السعودية، حول وفاة كاتب العمود بها جمال خاشقجي، واتهمت المملكة بالكذب والقيام بالتستر بشأن الواقعة .

وأعلن ناشر الصحيفة فريدريك ريان، اليوم السبت، في بيان له قائلا: "حكومة السعودية قدمت على مدار ثلاثة أسابيع منذ اختفاء جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول مرارًا وتكرارًا وبصورة مخزية كذبة بعد أخرى".

وأضاف «ريان» قائلاً: "إنهم لم يقدموا آية أدلة ويتوقعون الآن أن يصدق العالم، بصورة تتعارض مع كافة الأدلة المتوافرة، بأن جمال خاشقجي مات خلال عراك أعقب نقاشًا، إن هذا ليس تفسيرًا ، إنه تستر".


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