بريطانيا عن مقتل خاشقجي: ندرس التقرير السعودي وخطواتنا المقبلة

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، صباح اليوم السبت، إنها تبحث "الخطوات المقبلة"، بعد اعتراف السعودية أمس الجمعة، بأن الصحفي السعودي جمال خاشقجي توفي إثر شجار في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت الخارجية البريطانية، في بيان لها، "نقدم تعازينا لأسرة جمال خاشقجي بعد هذا التأكيد لوفاته، وندرس التقرير السعودي وخطواتنا المقبلة".

وقال وزير الخارجية البريطاني جريمي هانت، خلال البيان، "إن هذا عمل مروع يجب محاسبة جميع المسؤولين عنه".

يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود، أعلن أمس الجمعة، عن أوامر ملكية بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبدالله القحطاني، وعدد من الضباط بالاستخبارات العامة.