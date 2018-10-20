«سرب الحمام» يحقق المركز الأول في مهرجان الكويت السينمائي

حقق فيلم "سرب الحمام"، المركز الأول للمخرج رمضان خسروه، في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الكويت السينمائي الذي أقيم مساء أمس الجمعة، في دورته الثانية، وجاء فيلم "عتيج"، للمخرج أحمد خلف في المركز الثاني، وحاز بالمركز الثالث فيلم "صحوة" للمخرج محمد صلاح المجيبل.

"سرب الحمام"، بطولة داود حسين، ومشاري المجيبل، ومحمد أكبر، ويوسف الحشاش، وبدر الشعيبي، وبشار الشطي، وجمال الردهان.

وتدور أحداثه أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث تجد إحدى مجموعات المقاومة نفسها محاصرة وتصبح أمام خيارين، إما القتال أو الاستسلام.

وبلغت إجمالي قيمة جوائز هذه المسابقة، 54 ألف دينار كويتي، ما يقرب من نحو 178 ألف دولار، مقسمة إلى 29 ألف دينار للمركز الأول، و14 ألفا للمركز الثاني، و11 ألفا للمركز الثالث.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة حقق فيلم "الغرفة"، للمخرج عمار الموسوي المركز الأول، بينما فاز بالمركز الثاني فيلم "حاتم صديق جاسم"، للمخرج أحمد إيراج، ونال المركز الثالث فيلم "كومبارس"، للمخرج عبد العزيز البلام.

تشكلت لجنة التحكيم برئاسة الكاتب والباحث الكويتي، عامر التميمي، وعضوية المخرج البحريني بسام الذوادي، والناقد المصري طارق الشناوي، والممثلة الأردنية نادرة عمران، ومنحت اللجنة جائزتها الخاصة لفيلم "بيت أبوي"، للمخرجة نورة المسلم.

وأوصت لجنة التحكيم على، أهمية عقد هذا المهرجان بشكل سنوي منتظم، لما شهدته اللجنة من ارتفاع مستوى الأعمال المقدمة لهذه الدورة من شباب الكويت، رغم الإمكانات المحدودة، بالإضافة إلى أن تكون جوائز الدورات القادمة مقسمة للأفلام الطويلة إلى أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل تصوير.

يذكر، أن الدورة الثانية من المهرجان قد انطلقت في 15 أكتوبر الحالي، بعد نحو عام ونصف العام من الدورة الأولى التي أقيمت في مارس 2017، واقتصرت المنافسة في الدورة الثانية على الأفلام الكويتية.