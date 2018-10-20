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وزير العدل السعودي: قضاء المملكة مستقل للتعامل مع قضية «خاشقجي»

أحمد العيسوي
نشر فى : السبت 20 أكتوبر 2018 - 8:10 م | آخر تحديث : السبت 20 أكتوبر 2018 - 8:10 م

قال وزير العدل السعودي، الدكتور وليد الصمعاني، إن قضية وفاة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات.

وأضاف حسبما أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء السبت، أن القضاء في المملكة يتمتع بالاستقلالية الكاملة للتعامل مع هذه القضية، موضحًا أنها وقعت في أرض سيادتها للسعودية.

وأكد أن محاسبة أي مقصر كائنًا من كان هي حقيقة فعلية.

وكان النائب العام السعودي، قد أصدر في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بيانًا أعلن فيه نتائج التحقيقات الأولية في قضية الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي، والتي أظهرت وفاته إثر مشاجرة داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.


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