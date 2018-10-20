لوبيتيجي : لا أفكر في الإقالة المحتملة

قال جولين لوبيتيجي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني اليوم السبت إنه لا يفكر في إقالته المحتملة من تدريب الفريق معربا عن ثقته بأن الأداء القوي المعهود لفريقه ، والذي يراه غائبا الآن ، سيعود قريبا.

وقال لوبيتيجي : إنه آخر شيء أفكر فيه" في إشارة إلى إمكانية إقدام النادي الملكي على إقالته بسبب سوء النتائج.

وخسر الريال 1 / 2 على ملعبه اليوم السبت أمام ليفانتي في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لتكون المباراة الخامسة على التوالي التي تغيب فيها الانتصارات عن الريال في مختلف البطولات علما بأنها الهزيمة الرابعة في هذه المباريات الخمس.

وأوضح لوبيتيجي : "ما يشغلني هو استعادة رونق الفريق لأن الريال لا يستحق هذه الخسائر ولأننا سنخوض مباراة مهمة في غضون أيام قليلة" في إشارة إلى مباراة القمة (كلاسيكو) مع برشلونة في الدوري الإسباني يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

وأشار ، في تصريحات إعلامية بعد انتهاء المباراة اليوم السبت ، : "الوضع سيتغير وكرة القدم ستعيد إلينا ما فقدناه في الفترة الماضية".