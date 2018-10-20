الرئيس السيسي يهنىء المجر بمناسبة العيد القومي

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت ببرقية تهنئة إلى رئيس المجر الدكتور يانوش أدير بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي.
وأوفد الرئيس السيسي، أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة المجر بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.