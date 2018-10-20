شيخ الأزهر يتسلم دعوة لزيارة ماليزيا

تسلم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم السبت، دعوة رسمية لزيارة ماليزيا سلمها له الدكتور مجاهد يوسف وزيرالشئون الدينية الماليزي مبعوثً رئيس الوزراء الماليزي الذي يزور مصر حاليا.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، خلال اللقاء، إن الأزهر يحمل على عاتقه توضيح ونشر رسالة الخير والسلام التي يحملها الإسلام وشريعته الغراء إلى العالم أجمع، كما أنه يولي الطلاب الوافدين كامل عنايته؛ لأنهم سفراؤه عبر العالم.

وأكد ضرورة اتباع الشريعة بمقاصدها وروحها وبما يتناسب مع العصر الحديث، وألا نضيع الوقت والفرص في التنازع والخلاف، مشيرًا إلى استعداد الأزهر لمزيد من التعاون المشترك مع ماليزيا.