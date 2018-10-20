أرقام منتظرة في مواجهة ليفربول وهدرسفيلد

نشر الموقع الرسمي لفريق ليفربول، الذي يضم في صفوفه محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، تقريرًا احتوى على إحصائيات سيحققها الريدز حال فوزه على هدرسفيلد تاون، في المباراة التي ستجمهما اليوم السبت، على ملعب "كيركليس" ضمن مباريات الجولة التاسعة، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حال فوز الريدز الفوز أمام هدرسفيلد اليوم، فإن ليفربول سيحقق الأرقام التالية:

1- إذا قام صلاح بتسجيل هدف في مباراة اليوم، سيصل النجم صاحب الـ3 أهداف في الموسم الحالي مع فريقه إلى الهدف رقم 50 له مع ليفربول في جميع المسابقات.

2- سيصل ليفربول للفوز رقم 200 له في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أن الانتصار سيصل بالفريق إلى النقطة الـ 23 في جدول الترتيب، من أول تسع مباريات بالبريميرليج، وهو الرصيد الذي لم يصل له الريدز سوى مرة واحدة في تاريخه بموسم 2008- 2009.

3- في حال مشاركة الأسكتلندي أندي روبرتسون لاعب وسط ليفربول، سيصل إلى المباراة رقم 200 له في الدوري الإنجليزي خلال مسيرته.

4- وفيما يخص مواجهة الريدز أمام هدرسفيلد، فإن ليفربول لم يخسر في آخر 11 مباراة بالدوري أمام نظيره الآخر، الذي يضم في صفوفه المحترف المصري رمضان صبحي، حيث فاز الليفر في 8 مباريات وتعادل في ثلاث منذ عام 1959.

5- وفيما يخص هدرسفيلد فإن الفريق، لم يحقق الفوز خلال آخر 12 مباراة بالدوري الإنجليزي، حيث تعادل في خمسة لقاءات وتلقي سبع هزائم.