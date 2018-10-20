علق المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على ما تردد من أنباء حول زيادة أسعار البنزين في يناير المقبل، قائلًا إن هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة.



وأوضح متحدث «الوزراء»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن هذه الشائعة اعتمدت على جزء من الحقيقة وهي ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وبُني عليها باقي القصة.



وأكد أنه «لا نية للحكومة لزيادة أسعار البنزين هذا العام قبل يناير 2019 أو حتى في يناير 2019»، مضيفًا أن أي معلومات يتم تداولها عن عزم الحكومة رفع أسعار الوقود هي أخبار كاذبة وليس لها أي أساس من الصحة.



يأتي ذلك على خلفية تداول أنباء عبر مواقع التواصل، حول عزم الحكومة زيادة أسعار البنزين بحلول يناير المقبل.





