محافظ كفرالشيخ: تشكيل لجنة لدراسة مقترح تطوير مدينة مصيف بلطيم

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أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 17035 لسنة 2018، بتشكيل لجنة لدراسة مقترح تطوير مدينة مصيف بلطيم، وفقاً لما يقتضيه الصالح العام.

وذلك برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، وعضوية كلاً من، رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة، ومدير إدارة التنسيق الحضاري، ومديري الإدارات الهندسية بسيدي سالم، والرياض، وبرج البرلس.

وتختص اللجنة بدراسة وعمل مقترح تطوير لمدينة مصيف بلطيم، يراعي البعد السياحي والاجتماعي والحضاري اللائق، وبما يتلائم مع المخطط الاستراتيجي والتفصيلي المعتمد للمدينة.