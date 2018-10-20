الآلاف يخرجون في مسيرة من أجل الاستقلال في تايوان

احتشد الآلاف في العاصمة التايوانية تايبيه، اليوم السبت، مطالبين بالاستقلال وإجراء استفتاء لاستطلاع الرأي العام بشأن علاقات بلادهم التي تتسم بالحساسية الشديدة مع الصين.

ونظم المؤيدون للاستقلال، الذين حملوا لافتات كتب عليها "قل لا للصين"، و"لا لمزيد من البلطجة"، مسيرة جابت الشوارع حول مقر الحزب "التقدمي الديمقراطي" الحاكم، في تايبيه.

ونظمت مجموعة تعرف باسم "فورموسا اليانس- تحالف فروموسا" المسيرة، وهي تعد الرئيسين السابقين، لي تينج هوي وتشين شوي بين أعضائها.

وخرج حوالي 10 آلاف و20 ألف شخص إلى الشوارع، وفقا لتقديرات وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" من موقع الحدث، وما زال أنصار الاستقلال يتدفقون للانضمام إلى المسيرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة حددت الرقم بنحو"عشرة آلاف"، بينما ذكر المنظمون أن 120 ألف شخص شاركوا في المسيرة.

وقال مؤسس التحالف، كوي بينج-هونج خلال المسيرة، إن محاولات الصين للسيطرة على تايوان لن تتوقف مطلقا، مضيفا أنه عبر إجراء استفتاء يمكن أن يقرر التايوانيون مستقبلهم.