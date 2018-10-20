التحالف العربي يدمر صاروخين باليستيين للحوثيين في «الدريهمي» بالحديدة

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن تدمير صاروخين باليستيين للحوثيين في «الدريهمي» بالحديدة، دون خسائر بشرية، وذلك حسبما أعلنته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.