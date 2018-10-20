التحالف العربي يدمر صاروخين باليستيين للحوثيين في «الدريهمي» بالحديدة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن تدمير صاروخين باليستيين للحوثيين في «الدريهمي» بالحديدة، دون خسائر بشرية، وذلك حسبما أعلنته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.