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التحالف العربي يدمر صاروخين باليستيين للحوثيين في «الدريهمي» بالحديدة

نور رشوان
نشر فى : السبت 20 أكتوبر 2018 - 3:14 م | آخر تحديث : السبت 20 أكتوبر 2018 - 3:14 م

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن تدمير صاروخين باليستيين للحوثيين في «الدريهمي» بالحديدة، دون خسائر بشرية، وذلك حسبما أعلنته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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