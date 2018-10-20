الخارجية الفلسطينية تدعو رئيس الوزراء الأسترالي للتراجع عن موقفه من القدس

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إلى مراجعة مواقفه تجاه القدس ونقل سفارة بلاده إليها، بعد هزيمة مرشحه في الانتخابات التكميلية لدائرة "وينتوورث"؛ والتي جرت اليوم.

وجاء في بيان الخارجية الفلسطينية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه "في إطار متابعتنا لإعلان رئيس الوزراء الأسترالي نيته دراسة نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، ومتابعتنا لتطورات الانتخابات الأسترالية، من الواضح أن رئيس الوزراء الأسترالي المحافظ ورئيس الحزب الليبرالي، قد فقد أغلبيته في البرلمان نتيجة لهزيمة مرشحه في الانتخابات التكميلية لدائرة "وينتوورث" التي جرت اليوم، والنتيجة اليوم تمثل تحول انتخابي هام في مزاج الناخب الأسترالي؛ خاصة وأن هذه الدائرة تعتبر من الدوائر الليبرالية المضمونة انتخابيا في استراليا، وكانت دوما تصوت لصالح المرشح الليبرالي المحافظ منذ أصبحت استراليا فيدرالية".

وأشارت الوزارة إلى أنه "يبدو أن محاولات رئيس الوزراء الأسترالي باستمالة أصوات اليهود في الدائرة لصالح مرشحه ديفيد شارما؛ عبر الإعلان عن الدراسة الإيجابية لمقترح الأخير باعتراف الحكومة الأسترالية بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده للقدس، لم تعط النتائج المطلوبة، وإنما أعطت نتائج عكسية بحيث تفوقت المرشحة المستقلة على مرشح رئيس الوزراء".

وقالت الوزارة إنها "تنأى بنفسها عن التدخل في الشأن الداخلي لأية دولة، لكن في إطار قراءة النتائج كما وردت، نأمل من رئيس الوزراء الأسترالي استخلاص العبر والدروس، والحفاظ على موقف استراليا الدولي المنسجم تماما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومن أجل الحفاظ على مصالح بلاده مع دول العالم وتحديدا علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول العربية والإسلامية "، معتبرة أن هذه النتيجة ربما هي ما سيدفع أستراليا للحفاظ على مكانتها ومصالحها مع بقية دول العالم.