رئيس لبنان ورئيس وزراء أرمينيا يتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

اتفق الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم السبت، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لما فيه مصلحة شعبيهما.

وبدأ باشينيان زيارة للبنان السبت تستغرق يومين.

وشدد عون وباشينيان، خلال لقائمها اليوم في بيروت، على تفعيل عمل اللجنة الحكومية المشتركة لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد "عون" بمساهمة أرمينيا في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في الجنوب، مشدداً على الدور الفاعل الذي يلعبه الأرمن اللبنانيون في الحياة السياسية والاقتصادية في بلدهم، لا سيما وأنهم يشكلون جسر تواصل مع أرمينيا.

ومن جهته، قال رئيس وزراء أرمينيا إن بلاده ستواصل العمل ضمن "اليونيفيل" للمحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب"، مشيراً إلى أن "وزير الدفاع الأرمني سيزور قوات بلاده على الحدود اللبنانية، لتأكيد هذا الدعم".