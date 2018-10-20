«سري الدين» بعد الترشح لـ«عليا الوفد»: الحزب قادر على قيادة العمل السياسي

قدم الدكتور هاني سري الدين، سكرتير عام حزب الوفد، ظهر اليوم، أوراق ترشحه في انتخابات الهيئة العليا للحزب، والمقرر إجرائها يوم 19 نوفمبر المقبل.

وأكد «سري الدين»، في رسالة وجهها إلى جموع الوفديين، أن قرار ترشحه يأتي في إطار إيمانه بقدرة الحزب على قيادة العمل السياسي في مصر، وحرصه على المشاركة في مشروع استكمال بناء مؤسساته، سعيًا إلى مستقبل مُشرق لحزب عريق قارب عمره المائة عام.

وأشار، إلى أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تتضمن تطويرًا لرسالة وبرنامج الوفد، في إطار الالتزام بالثوابت، والقيم والمبادئ الوفدية الراسخة، وصياغة لائحة جديدة تكفل تحديث لآليات العمل بكافة مؤسسات الحزب، ووضع حلول جذرية لتنمية الموارد المالية للحزب، بما يلبي طموحات وآمال جموع الوفديين، استعدادًا لاستحقاقات انتخابية هامة قادمة على الصعيد الوطني.

ونوه «سري الدين»، بإنه عمل خلال الشهور الماضية منذ انتخابه سكرتيرًا عامًا للحزب مع رئيس الوفد، على حل كثير من المشكلات، ومواجهة مختلف التحديات القائمة سعيًا إلى تجاوزها للعبور به وبمصر، إلى كيان نموذجي للحياة الديمقراطية السليمة.

وأوضح سكرتير عام الحزب، أن المرحلة المقبلة تستلزم تفعيلاً حقيقيًا لمؤسسات الحزب وقدرته على التعاطي مع المجتمع ومشكلاته بما يحقق آماله في غد أفضل.

وشدد «سرى الدين»، على ضرورة تكاتف جموع الوفديين خلف قيادة الحزب برئاسة أبو شقة، والحفاظ على وحدة الوفديين، معتبرًا أن انتخابات الهيئة العليا، فرصة جادة لتبادل الأفكار والآراء، لا وسيلة للصراعات والتناحر.