مسئولون أفغان: إصابة امرأتين في هجومين منفصلين شمال البلاد

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان إصابة امرأتين بجروح؛ إثر وقوع هجومين منفصلين في شمال البلاد؛ ما أدى أيضا إلى بث الخوف بين المواطنين الذين توجهوا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الأولى التي تجريها البلاد منذ عام 2010.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، عن نائب قائد شرطة إقليم "كونار" الكائن شمال شرقي البلاد محمد زمان آيار قوله إن مقاتلي حركة طالبان أطلقوا قذائف مدفعية على الطرق المؤدية إلى مراكز الاقتراع بمنطقة "ناري"؛ ما أدى إلى إصابة امرأتين.

فيما أعلن المتحدث باسم قائد شرطة إقليم "فرح" أن قذيفة هاون سقطت على منطقة سكنية بعاصمة الإقليم الواقع غربي البلاد، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات وأنه تم استعادة الأمن بالمنطقة.

وذكر أن مراكز الاقتراع، وتلك التي تتواجد في المنطقة التي وقوع فيها هجوم بالهاون، كانت مكتظة بالمواطنين الأفغان الذين يدلون بأصواتهم في الانتخابات.