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العبادي يؤكد ضرورة إبعاد العمل الأمني والعسكري عن التأثيرات الحزبية

بغداد- أ ش أ
نشر فى : السبت 20 أكتوبر 2018 - 6:12 م | آخر تحديث : السبت 20 أكتوبر 2018 - 6:12 م

قال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي، اليوم السبت، إنه من المهم إبقاء قيادة العمليات المشتركة لدورها الكبير في تنسيق العمل بين جميع صنوف القوات والأجهزة الأمنية والعسكرية .. مشددا على ضرورة إبعاد العمل الأمني والعسكري عن التأثيرات الحزبية.

وقال مكتب العبادي في بيان، صدر على هامش زيارة الأخير إلى قيادة العمليات المشتركة واجتماعه بالقادة فيها وأوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية، إن "العبادي قدم شكره لكل القادة والضباط والمنتسبين لما قدموه من عمل كبير في الحرب على تنظيم (داعش) الإرهابي".

وأشاد العبادي بالجهود التي بذلتها قيادة العمليات المشتركة وبجهود القوات العراقية التي حققت الانتصار على الإرهاب..معربا عن خالص شكره وتقديره لكل من ساهم بدعم العراق في الحرب على الإرهاب.


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