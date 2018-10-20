عرض فيلم «المفضلة» باليوم التاسع لمهرجان لندن السينمائي

عرض مهرجان لندن السينمائي ليلة أمس الخميس الفيلم التاريخي "المفضلة" (the favourite)، من إخراج يورجوس لانثيموس. وبطولة "إيما ستون، وريتشل فايس، وأوليفيا كولمان".

وقصته تدور حول ملكة تحكم بريطانيا في القرن ال18، وتمتلك شخصية هشة ومتقلبة ولديها صديقة مقربة تحكي لها عن أسرارها وهي "سارة"، ثم تظهر شخصية اخرى في الأحداث وهي "أبيجيل" وتتقرب من الملكة فتبدأ سارة بالغيرة منها وتدخل معها في صراع التقرب للملكة.

وقد أشاد النقاد في مهرجان لندن السينمائي بأداء الممثلات للشخصيات الثلاث الرئيسية التي وصفتها الممثلة فايس "بأنها مركبة".

وقالت الممثلة "كولمان" أحد نجمات الفيلم بالمهرجان: "قمنا بتأدية مشاهد مثيرة وعاطفية حزينة، وهو شيء طبيعي، ليس مجرد محاولة لإظهار صورة رائعة طوال الوقت فقط.

وقد عرض فيلم المفضلة لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي بإيطاليا، وحصد جائزة لجنة التحكيم، وفازت الممثلة كولمان بجائزة أحسن ممثلة. ومن المرجح أن ينافس هذا الفيلم على بطولة جوائز الأوسكار.

يذكر أن مهرجان لندن السينمائي يقام بدورته ال62 هذا العام، في الفترة من 10 أكتوبر حتى 21 من نفس الشهر، ويشارك فيه الفيلم المصري "يوم الدين" من إخراج وتأليف أبو بكر شوقي، وبطولة راضي جمال و أحمد عبد الحفيظ، ويتناول الفيلم قصة بشاى، الذى شُفى من مرض الجذام لكنه ما زال يحمل آثار المرض بجسده، ويعيش فى مستعمرة لم يغادرها يوما، وبعد وفاة زوجته قرر أن ينطلق فى رحلة فى قلب مصر بحثا عن جذوره.