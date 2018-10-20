كشف الفنان أحمد أمين، عن موهبته في العزف على الكمانجة، من خلال فيديو نشره على حسابه بـ«إنستجرام».

وكان «أمين»، يعزف خلال الفيديو، على الآلة الموسيقية بشكل جيد، كأنه معتاد عليها.

يذكر أن، أخر أعمال "أمين" كان مسلسل الوصية والذي تم عرضه في رمضان الماضي، من بطولة أكرم حسني، وريم مصطفى، وأحمد حلاوة، وخالد كمال، ومن إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف أمين وتار.

وتدور قصته في إطار كوميدي ساخر، حول شاب مستهتر يتوفى والده، ويترك له ميراث شرط الحصول عليه تنفيذ وصية مهمة، فيستعين الشاب بصديقه لمساعدته في الحصول على الميراث.