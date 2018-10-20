اللجنة القانونية بالأهلي تجتمع للرد على كل من تجاوز في حق النادي

اجتمعت اليوم السبت، اللجنة القانونية التي شكلها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لبحث كافة الملفات المتعلقة بكل من تجاوز في حق النادي الأهلي.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة مجددا الأربعاء المقبل لمواصلة عملها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية للحفاظ على حقوق النادي وأعضائه وجماهيره.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر في اجتماعاته الأخيرة تكليف وتشكيل لجنة قانونية للبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية كافة تجاه كل من تجاوز في حق النادي الأهلي ومسئوليه وأعضائه، وذلك بعد التجاوزات التي صدرت من البعض خلال الفترة الماضية.