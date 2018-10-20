وفاة رئيس وزراء هولندا الأسبق فيم كوك عن عمر 80 عاماً

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أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم، السبت، وفاة رئيس الوزراء الأسبق للبلاد فيم كوك عن عمر ناهز 80 عامًا.

وذكرت شبكة «إيه.بي.سي.نيوز» الأمريكية اليوم أن مارك روته نعى فيم كوك قائلاً إنه كان رجلاً ذا شأن "لخدمته الطويلة وأهميته الكبرى لبلادنا". ووصف زعيم حزب العمل الهولندي الحالي، لودويديك أسشير، كوك بأنه "نموذج للنزاهة".

ولم يتم الإعلان حتى الآن من قِبل السلطات الهولندية عن سبب وفاة كوك.

وكان فيم كوك من النقابيين الذين اتجهوا لاحقاً في هولندا للسياسة وكان ملهماً لجيل جديد من الديمقراطيين الاجتماعيين في قارة أوروبا، وتولّى منصب رئيس وزراء هولندا خلال الفترة (1994-2002).