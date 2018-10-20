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تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - أ ش أ
نشر فى : السبت 20 أكتوبر 2018 - 6:11 م | آخر تحديث : السبت 20 أكتوبر 2018 - 6:11 م

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم السبت، أن إجمالي حركة تداول السفن بلغ 25 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، وخروج سفينة حاويات واحدة، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة واحدة، وخروج 3 سفن حاويات وخروج سفينتي حاويات، وتتواجد على الأرصفة سفينة حاويات واحدة، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات، وجاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.


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