لجنة الانتخابات الأفغانية تمدد ساعات التصويت مع تصاعد المشكلات

مددت لجنة الانتخابات المستقلة الأفغانية ساعات التصويت في مختلف أنحاء البلاد، وسط تصاعد المشكلات في مراكز الاقتراع.

وقال شيما سوروش، أحد المتحدثين باسم اللجنة، إن مراكز التصويت، التي تصل فيها المواد الانتخابية قبل الساعة الواحدة مساء "08:30 بتوقيت جرينتش" ستبقى مفتوحة حتى الساعة الثامنة مساء "15:30 بتوقيت جرينتش".

وستغلق المراكز التي تصل فيها المواد بعد ذلك الوقت، وسيتم تأجيل التصويت حتى غد الأحد.

وأضاف أنه في معظم المواقع التي فتحت في وقت متأخر، لم يصل المدرسون، الذين تم الاستعانة بهم للعمل في اللجنة، ما دفع اللجنة إلى الاستعانة بموظفي الاحتياط.

وكانت طالبان قد حذرت سابقا المدرسين من المشاركة في العملية الانتخابية أو استخدام مدارسهم كمراكز اقتراع.