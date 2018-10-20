مجلس التعاون الخليجي يشيد بإجراءات السعودية بشأن وفاة خاشقجي

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبد اللطيف الزياني اليوم السبت، بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن وفاة الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال الزياني، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، "إنها إجراءات حازمة تؤكد التزام قيادة المملكة الحكيمة بإيضاح الحقائق أمام الرأي العام العالمي، ومواصلة التحقيق في القضية، ومحاسبة المتورطين في هذا الحادث المؤسف وتقديمهم للعدالة"، معربا عن بالغ التعازي والمواساة لذوي الفقيد خاشقجي وللحكومة والشعب السعودي في هذا المصاب الجلل.

وأكد أن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برهنت حرصها واهتمامها بكشف ملابسات هذا الحادث المؤسف بكل شفافية إيمانا منها بضرورة إحقاق الحق وإرساء العدالة وإنفاذ القانون، منوها بالأوامر الملكية التي صدرت بهذا الشأن.