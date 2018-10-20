الإدارة الأمريكية ترجح لقاء بوتين وترامب في الأرجنتين

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقيان في فرنسا أو الأرجنتين الشهر المقبل.

وأضاف المسؤول في تصريح لوكالة أنباء تاس الروسية "إن هناك احتمالين إما حدوث الاجتماع بينهما في الأرجنتين على هامش قمة مجموعة العشرين أو في باريس على هامش عرض يوم الهدنة غير أنهما سيلتقيان في الأرجنتين على الأرجح مشيرا إلى أن دعوة ترامب لبوتين لزيارة واشنطن مازالت قائمة.

وستحتفل فرنسا بمرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى بعرض يوم الهدنة في أول نوفمبر وستعقد قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في الفترة من 30 نوفمبر وحتى أول ديسمبر.

ومن جانبه قال ديمتري بيكسوف المتحدث باسم الكرملين إنه لا يستبعد عقد اجتماع جديد بين بوتين وترامب في المستقبل القريب مشيرا إلى أن هناك العديد من الفعاليات الدولية التي من المقرر أن يشارك فيها الزعيمان خلال الفترة المقبلة.