«الجامعة العربية» ترحب بالأوامر الملكية الصادرة عن الملك سلمان في قضية «خاشقجي»

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالأوامر الملكية الهامة، الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وكذا بالبيان الصادر عن النائب العام السعودي، فيما يتعلق بالقضية الخاصة بالصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وأشادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتحقيقات التي أجرتها المملكة حتى الآن، والتي تشير إلى الحرص الكبير لدى خادم الحرمين الشريفين، على استجلاء حقيقة الأحداث في تلك القضية، التي شغلت الرأي العام وعلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعبرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن خالص العزاء لأسرة وذوي الصحفي السعودي، فإنها تعيد التأكيد على ما جاء في البيان الصادر عنها في 14 الجاري بشأن رفض تسييس هذه القضية أو استغلالها من قبل أي طرف بما في ذلك بغرض التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو إجراءات أحاديةً في أي صورة من الصور ضد المملكة العربية السعودية والتي تظل ركناً رئيسياً من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.