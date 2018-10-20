المصري يؤدي مرانه الأول في الكونغو استعدادا لفيتا كلوب

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خاض المصري أولى تدريباته بالعاصمة الكونغولية كينشاسا وذلك استعدادا لمباراة نصف نهائى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام فيتا كلوب الكونغولى والمقرر إقامتها فى السادسة مساء الأربعاء المقبل.

وحرص حسام حسن المدير الفنى للفريق على عدم رفع الحمل التدريبى للاعبيه حيث اكتفى ببعض التدريبات الخفيفة وتدريبات الإطالات وفك العضلات حرصا على عدم إصابة لاعبيه بالإرهاق خاصة بعد العناء الشديد خلال رحلة السفر الطويلة.

وعقب نهاية المران الذى استمر قرابه الـ75 دقيقة، توجه اللاعبون على الفور لمقر إقامتهم بفندق كين بلازا أراجان للخضوع لجلسات التأهيل والاستشفاء بالنادى الصحي الملحق بالفندق.

يذكر أن بعثة المصري قد غادرت القاهرة فى الساعات الأولى من فجر اليوم السبت ووصلت الى العاصمة الإثيوبية أديس بابا ، قبل أن تستكمل رحلتها إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا عصرا.

وضمت بعثة المصري ١٩ لاعبًا بالإضافة إلى أفراد الجهاز الفنى والإداري والطبي ويترأسها أحمد الشملة عضو مجلس إدارة النادي.