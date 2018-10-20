محافظ الجيزة: 18 محضر حجز إداري لمعارض سيارات ومولات بطريق «مصر-أسيوط»

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وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحرير 18 محضر حجز إداري لمعارض سيارات ومولات متعدية على حرم الطريق العام بطريق "مصر-أسيوط"، بنطاق مركز ومدينة الحوامدية، وذلك في إطار تحقيق الانضباط إلى الشارع.

وقال المحافظ، في بيان صحفى اليوم، إنه تم رفع كفاءة الطريق وإزالة التعديات ومخلفات القمامة والرتش ودهان البلدورات، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة لحالة الطريق لما له من أهمية كبيرة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال الجولة التي أجراها لتفقد مستوى النظافة ورفع الإشغالات بمركز ومدينة الحوامدية، مؤكدا أن المحافظة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مواجهة أية تعديات وإشغالات على حرم الطرق العامة.

وقال المحافظ: "إن حق المواطن في شارع نظيف خالي من الإشغالات والتعديات".

وكلف المحافظ، رئيس المدينة برفع كفاءة الإنارة بطريق "مصر-أسيوط" وصيانة الأعمدة والبلدورات والأجزاء المتهالكة من الرصيف.