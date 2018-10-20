ماذا قالت خطيبة خاشقجي بعد تأكد مقتله؟

غردت التركية خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على حسابها بموقع "تويتر"، بعد إعلان السعودية رسميا مقتله داخل مقر قنصليتها في إسطنبول.

وقالت "خديجة": "إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا حبيبي جمال لمحزونون"، مضيفة: "رحمك الله يا حبيبي جمال وجعل مثواك الفردوس الأعلى مع سيد الشهداء حمزة".

وفي وقت سابق، أعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي، أظهرت أنه نتيجة للجدل الذي تم بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي معه ما أدى إلى وفاته.

وواجهت السعودية انتقادات واسعة دوليا على خلفية اختفاء خاشقجي، الذي انتقد كثيرا سياسات المملكة في مجالات عدة، بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول فى 2 أكتوبر الجاري.