أشادت مملكة البحرين اليوم السبت بالاهتمام الكبير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك السعودية، لأجل إرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية، وهو ما تجسد في التوجيهات الحكيمة والقرارات الملكية السديدة والفورية بشأن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وبحسب وكالة أنباء البحرين: "إذ تشدد مملكة البحرين على أن السعودية بما لها من مكانة إقليمية ودولية عالية، وما لديها من مقومات كبيرة، وما لها من إسهامات نبيلة، ستظل أساس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها تجدد موقفها المتضامن بقوة مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات، ورفضها التام لكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها".

وكان النائب العام السعودي قد أعلن في بيان له في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء خاشقجي، كشفت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء وجوده في قنصلية المملكة بإسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي معه، ما أدى إلى وفاته.

واختفى الصحفي السعودي، في الثاني من أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.