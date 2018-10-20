زراعة الوادي الجديد تطلق حملة للتوعية ضد مخاطر حرائق النخيل

صرح الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد بأنه تم إطلاق أكبر حملة للتوعية ضد مخاطر حرائق النخيل بالتنسيق مع قطاعي الأوقاف والشباب والرياضة بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة - في بيان اليوم السبت - أن الحملة تبدأ من المساجد لتوعية المزارعين بمخاطر حرائق النخيل، وكيفية التخلص الأمن من المخلفات الزراعية وتحقيق أعلى استفادة منها في تصنيع الأسمدة العضوية بدلا من إحراقها داخل الحقول والمزارع.

وأشار إلى أنه تم تكليف مديري الإدارات الزراعية بجميع مراكز المحافظة الخمسة لتكثيف الندوات داخل المساجد ومراكز الشباب ودور المناسبات لتوعية المزارعين بمخاطر حرق المخلفات الزراعية داخل الحقول وتسببها في كوارث.ز منوها إلى أن الهدف من عقد الندوات بالمساجد وغيرها من الأماكن الاجتماعية، هو حشد أكبر عدد من المزارعين والمواطنين ليستفيدوا من هذه الندوات التى تشمل عروضا توعوية وتوزيع مطويات ورقية على المزارعين.