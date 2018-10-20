الإمارات: قرارت الملك سلمان اتسمت بالشفافية والعدل

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، صباح اليوم السبت، بيانًا أشادت خلاله بقرارات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الجاري.

وأشاد عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، باهتمام الملك سلمان بن عبد العزيز، وحرصه على تحري الحقيقة، من خلال توجيهاته وقراراته التي اتسمت بالشفافية والعدل، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضاف "بن زايد"، أن السعودية لا تزال دولة مؤسسات تقوم على العدل والإنصاف، وإن القرارات والإجراءات الملكية التي اتُخذت بعد التحقيق في القضية، تؤكد مجددا على هذه القيم بما يكفل تطبيق القانون والعدالة.

يُذكر أن الملك سلمان، أعلن أمس الجمعة عن أوامر ملكية بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني، وعدد من الضباط بالاستخبارات العامة.

وإنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة.