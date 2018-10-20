وزير العدل الألماني: لا ينبغى حاليا الموافقة على صادرات أسلحة ألمانية للسعودية

أعلن، اليوم السبت، وزير العدل الألماني، هايكو ماس، أنه لا ينبغي حاليًا الموافقة على صادرات سلاح ألمانية إلى المملكة العربية السعودية، على خلفية مقتل الصحفي السعودي المعارض للحكم في الرياض جمال خاشقجي.

وقال «ماس»، مساء اليوم السبت، خلال لقاء مع برنامج "موضوعات اليوم" بالقناة الأولى بالتلفزيون الألماني: "أعتقد أنه طالمًا استمرت التحقيقات فلن نعرف ما حدث بدقة ومن ثم لا يكون هناك أساس لاتخاذ قرارات إيجابية بشأن صادرات السلاح إلى السعودية".

وكانت السعودية، اعترفت نتيجة الضغوط القوية بوفاة خاشقجي، داخل قنصليتها بإسطنبول، ويفيد الاعتراف بأن خاشقجي / 59 عاما/ مات إثر شجار بالقنصلية.

وتعتبر السعودية، ثاني أكبر مستورد للسلاح الألماني في العام الجاري بعد الجزائر، حيث أصدرت الحكومة الألمانية حتى الثلاثين من سبتمبر الماضي موافقات على تصدير أسلحة للسعودية، بمبلغ يصل إلى 416.4 مليون يورو.