مؤيدون للاتحاد الأوروبي ينظمون مسيرة في لندن لتصويت شعبي حول خروج بريطانيا

خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة وسط لندن، اليوم السبت، للانضمام إلى مشرعين من جميع الأطياف السياسية المختلفة، في الدعوة إلى إجراء استفتاء جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تنتهي مسيرة "التصويت الشعبي"، في وقت لاحق بعد ظهر اليوم السبت، بتجمع جماهيري حاشد بالقرب من مبنى البرلمان، وتشير تقديرات المنظمين إلى مشاركة أكثر من مئة ألف شخص، من بينهم الكثير من الأسر.

وجاء بعض المتظاهرين من جزر أوركني، الواقعة قبالة الساحل الشمالي من أسكتلندا، والتي تبعد مسافة ألف كيلومتر عن لندن.

وكان عمدة لندن، صادق خان، واحدا من السياسيين الذين شاركوا في المسيرة، وكتب على موقع "تويتر" إنها "لحظة تاريخية لديمقراطيتنا".

واعترف متظاهر، 69 عاما، من جنوب غرب إنجلترا بـ"إنها المرة الأولى في حياتي التي أكون فيها سياسيا".

وتحظى مسيرة "التصويت الشعبي" بدعم صحيفة "اندبندنت"، حيث وقع حوالي 900 ألف شخص على طلبها على الإنترنت لإجراء استفتاء ثان.

وحذرت المجموعة من "أزمة وشيكة"، عندما يضطر المشرعون للتصويت بشأن أي اتفاق، يتم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي من جانب رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وأضافت المجموعة أن المشرعين يجب أن يتخذوا قرارا بشأن ما إذا كانوا سيجعلون دولتهم أكثر فقرا، وما إذا كانوا سيضرون بخدماتهم العامة الحيوية، وما إذا كانوا سيدمرون فرص الحياة للشباب أو إعطاء تصويت شعبي حول أي اتفاق لخروج بريطانيا من التكتل.

واستبعدت ماي مرة أخرى إجراء استفتاء ثان في البرلمان هذا الأسبوع، مذكرة نقادها المؤيدين للاتحاد الاوروبي بأن " 17.4 مليون شخص صوتوا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي".

وكانت أغلبية بنسبة 52% قد صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، وبلغت نسبة الإقبال 72% من 46.5 مليون ناخب يحق لهم التصويت.