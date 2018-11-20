الشرطة الأسترالية تعتقل ثلاثة أشخاص بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

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ذكرت الشرطة الأسترالية أنه تم اعتقال ثلاثة رجال خلال سلسلة مداهمات فجر اليوم الثلاثاء في مدينة ملبورن.

وأوضحت الشرطة أن الأشخاص الثلاثة تورطوا في التخطيط لهجوم إرهابي في ملبورن، ثاني أكبر مدينة في البلاد وعاصمة ولاية فكتوريا في الجنوب الشرقي، مضيفة أنه تم احتواء التهديد.

وأضافت الشرطة أنه تم إلغاء جوازات سفر الرجال (أعمارهم 30 و 26 و21 عاما) في السابق.

وأبلغت الشرطة في وقت لاحق الصحفيين بأن الرجال جميعهم مواطنون أستراليون من أصول تركية، يتردد أنهم متأثرون بفكر تنظيم داعش.

وكانت قوات مكافحة الإرهاب تراقب الرجال الثلاثة منذ آذار/مارس، لكنها تصرفت بعد أن تصاعدت استعداداتهم في الأيام الأخيرة عندما كانوا في مرحلة السعي للحصول على أسلحة نارية.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز، في مؤتمر صحفي صباح اليوم، إن الشرطة تصرفت لتجنب وقوع "حادث مميت وخطير للغاية".

ومن المقرر أن يمثل الرجال الثلاثة أمام محكمة في وقت لاحق اليوم.