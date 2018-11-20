بوتين: الجيش الروسي حصل على عشرات المعدات العسكرية خلال العام الجاري

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات المسلحة الروسية حصلت منذ بداية العام الجاري على عشرات المعدات العسكرية، من بينها طائرات ومروحيات وطائرات مسيرة وسفن حربية ودبابات ومدرعات.

وقال بوتين - خلال اجتماع مع القيادات العسكرية الروسية، اليوم الثلاثاء - "في إطار الطلبيات الدفاعية الحكومية، حصلت القوات في منتصف شهر نوفمبر الجاري على 2000 وحدة من المعدات العسكرية القتالية".

وأضاف: "لقد حصل الجيش الروسي على 74 طائرة ومروحية، و80 طائرة مسيرة، و4 أفواج منظومات الدفاع الجوي (اس-400)، و5 سفن و250 دبابة ومدرعة".