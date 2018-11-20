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بوتين: الجيش الروسي حصل على عشرات المعدات العسكرية خلال العام الجاري

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 - 4:55 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 - 4:55 م

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات المسلحة الروسية حصلت منذ بداية العام الجاري على عشرات المعدات العسكرية، من بينها طائرات ومروحيات وطائرات مسيرة وسفن حربية ودبابات ومدرعات.
وقال بوتين - خلال اجتماع مع القيادات العسكرية الروسية، اليوم الثلاثاء - "في إطار الطلبيات الدفاعية الحكومية، حصلت القوات في منتصف شهر نوفمبر الجاري على 2000 وحدة من المعدات العسكرية القتالية".
وأضاف: "لقد حصل الجيش الروسي على 74 طائرة ومروحية، و80 طائرة مسيرة، و4 أفواج منظومات الدفاع الجوي (اس-400)، و5 سفن و250 دبابة ومدرعة".


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