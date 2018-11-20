بدء محاكمة ألماني من أصل تركي باسطنبول على خلفية اتهامات بالإرهاب

بدأت اليوم الثلاثاء، محاكمة مواطن ألماني من أصل تركي في محكمة جنايات باسطنبول.

وكان عادل ديمتري /32 عاما/ الذي يعمل موظفا بالشؤون الاجتماعية في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، قد اعتقل في اسطنبول خلال قضائه عطلة قصيرة.

ويتهم الإدعاء العام في تركيا ديمتري، بأنه كتب لصالح وكالة الأنباء اليسارية التركية (إي تي اتش ايه)، ويتهمه أيضا بالانتماء للحزب الشيوعي اللينيني الماركسي، الذي تصنفه تركيا على أنه منظمة إرهابية.

وبحسب لائحة الاتهام التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)على نسخة منها، فإن ديمتري يرفض كل الاتهامات المنسوبة إليه.

وقال ديمتري، اليوم، أمام المحكمة: "ليس لدي أية صلة بمنظمات غير مشروعة"، موضحًا أنه يعمل في ألمانيا موظفا بالشؤون الاجتماعية ويقوم بالترجمة من اللغة التركية إلى الإنجليزية والألمانية.