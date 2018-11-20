الشرطة الإيطالية تصادر فيلات مملوكة لعائلة عصابة كازامونيكا الرومانية

صادرت الشرطة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، ثماني فيلات تعود ملكيتها لعائلة عصابة كازامونيكا الأكثر شهرة في روما، وذلك قبل تنفيذ قرار المحكمة بهدمها.

وكتبت عمدة روما فرجينيا راجي، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن هذه الخطوة وضعت "نهاية لوضع غير قانوني استمر 30 عاما"وإنها كانت بمثابة "إشارة قوية ضد الجريمة وعصابة كازامونيكا ".

وقالت راجي، إن نحو 600 ضابط من قوات الشرطة المحلية والوطنية شاركوا في المداهمات التي وقعت في منطقة بجنوب شرق البلاد، حيث أقام كازامونيكا "دولة موازية" و"مواطنين يسكنهم الخوف والرعب".

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني متواجدا أيضا في مسرح الأحداث.