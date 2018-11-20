تايلاندا تقضي بسجن 3 أشخاص لتهريبهم قرون لوحيد القرن بقيمة 5 ملايين دولار

قضت محكمة تايلاندية، اليوم الثلاثاء، بسجن ثلاثة أشخاص لمدة أربع سنوات، بتهمة تهريب 21 من قرون حيوان وحيد القرن في العام الماضي، تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار.

وكان قد تم الاتفاق مع اثنين من الثلاثة للحصول على القرون من مطار سوفارنابومي الدولي ببانكوك، في مارس من عام 2017. وفي هذه الأثناء، حاول الشخص الثالث، وراباس بونسري، وهو مدعي عام سابق، بإقناع أمن المطار بعدم فحص الأمتعة التي وصلت من أديس أبابا بإثيوبيا.

وجاء في بيان للمحكمة، أن بونسري قال لأمن المطار، إن الحقائب التي تحمل القرون، كانت تحتوي على نبيذ، وحاول تقديم رشوى للمسؤولين لكي يسمحوا بوضع الحقائب على الآلة الناقلة.

ويعتبر حجم القرون - التي تزن 49.4 كيلوجرامات - أكبر كمية يتم تهريبها منذ سنوات، بحسب ما ذكرته إدارة الجمارك التايلاندية.

ويشار إلى أن الصيد الجائر لوحيد القرن، قد زاد خلال السنوات الاخيرة، مدفوعا بالطلب على قرون وحيد القرن التي تستخدم في الطب التقليدي بالدول الآسيوية وخاصة في فيتنام.